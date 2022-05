Ita Airways, due milioni di euro di perdite al giorno. A presidente e a.d. bonus di 400mila euro se vendono la compagnia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il breve 2021 di Ita Airways (la compagnia è operativa dal 15 ottobre scorso) si è chiuso con una perdita di oltre 1,9 milioni di euro al giorno. Mesi difficili per tutte la compagnie, a causa di una recrudescenza della pandemia, che il vettore nato dalle ceneri di Alitalia ha archiviato con un rosso di 148 milioni di euro. Il dato è leggermente migliore di quanto anticipato a inizio gennaio ed è stato ufficializzato ieri, in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. La stessa assemblea ha dato anche l’ok agli stipendi del presidente esecutivo Alfredo Altavilla e dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini. Per entrambi è previsto un fisso di 400mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il breve 2021 di Ita(laè operativa dal 15 ottobre scorso) si è chiuso con una perdita di oltre 1,9dial. Mesi difficili per tutte la compagnie, a causa di una recrudescenza della pandemia, che il vettore nato dalle ceneri di Alitalia ha archiviato con un rosso di 148di. Il dato è leggermente migliore di quanto anticipato a inizio gennaio ed è stato ufficializzato ieri, in occasione dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. La stessa assemblea ha dato anche l’ok agli stipendi delesecutivo Alfredo Altavilla e dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini. Per entrambi è previsto un fisso di...

