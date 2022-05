Israele: 'Lavrov deve scusarsi per le sue parole'. Ma la Russia li accusa di avere mercenari nel Battaglione Azov (Di mercoledì 4 maggio 2022) Isaac Herzog, presidente israeliano, ha risposto alle parole pronunciate da Sergei Lavrov in diretta su Rete 4, relative alle presunte origini ebraiche di Hitler e sull'antisemitismo di alcuni ebrei. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Isaac Herzog, presidente israeliano, ha risposto allepronunciate da Sergeiin diretta su Rete 4, relative alle presunte origini ebraiche di Hitler e sull'antisemitismo di alcuni ebrei. ...

