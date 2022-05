Isola dei famosi: Nicolas Vaporidis viene sbugiardato? Ecco cosa sta succedendo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Isola dei famosi: ore di fuoco per Nicolas Vaporidis. L’attore è stato accusato dagli altri naufraghi di essere falso. Ma cosa è successo? Ore di fuoco per uno dei concorrenti de L’Isola dei famosi: Nicolas Vaporidis si è trovato davanti ad un fuoco incrociato ed è stato accusato, prima da Estefania e poi da Blind di essere una persona “falsa”. Non è la prima volta però che all’attore viene mossa questa critica. Già nelle scorse puntate era venuto fuori questo discorso: alcuni concorrenti hanno mosso contro l’attore molte critiche e che lo accusavano di fare un gioco falso e strategico. Isola dei famosi: Nicolas Vaporidis accusato di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 4 maggio 2022)dei: ore di fuoco per. L’attore è stato accusato dagli altri naufraghi di essere falso. Maè successo? Ore di fuoco per uno dei concorrenti de L’deisi è trovato davanti ad un fuoco incrociato ed è stato accusato, prima da Estefania e poi da Blind di essere una persona “falsa”. Non è la prima volta però che all’attoremossa questa critica. Già nelle scorse puntate era venuto fuori questo discorso: alcuni concorrenti hanno mosso contro l’attore molte critiche e che lo accusavano di fare un gioco falso e strategico.deiaccusato di ...

