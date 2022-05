Isola dei Famosi: Maria Laura De Vitis naufraga e si sbottona su Paolo Brosio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Maria Laura De Vitis sarà una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Ad annunciarlo ci ha pensato poco fa Barbara d’Urso nello studio di Pomeriggio Cinque. A confermarlo è stata anche la diretta interessata, in video-collegamento, dal momento che si trova già in Honduras L’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show ha assistito … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 4 maggio 2022)Desarà una nuovade L’dei. Ad annunciarlo ci ha pensato poco fa Barbara d’Urso nello studio di Pomeriggio Cinque. A confermarlo è stata anche la diretta interessata, in video-collegamento, dal momento che si trova già in Honduras L’ultima puntata de La Pupa e il Secchione Show ha assistito … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

