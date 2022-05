Isola dei Famosi | Ilona Staller rivela delle curiosità | “Speriamo che vinca…” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 maggio 2022)deirisponde a tutte ledei fan dopo l’eliminazione: ecco cosa è emerso dalle sue paroledei, la notaè sbarcata in Honduras in questa nuova edizione del noto reality show di Canale 5 come concorrente. L’attrice si è messa in gioco quotidianamente nel corso della sedicesima edizione dell’dei. Nella scorsa puntata andata in onda lunedì 2 maggio purtroppo ha dovuto abbandonare Playa Sgamada per tornare in Italia. Venerdì durante la prossima diretta del reality show,sarà in studio insieme agli altri naufraghi eliminati di questa edizione. Leggi anche –> pierpaolo pretelli finisce nelle stories di ...