Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 4 05 22

Advertising

radiostonata : RT @IsaeChia: Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 3/05/22 #FairyLu #Amici21 #UominieDon… - IsaeChia : Isa e Chia On Air, ogni martedì alle 18 su Radio Stonata: il podcast della puntata del 3/05/22 #FairyLu #Amici21… - infoitcultura : Isola 16, il riassunto della tredicesima puntata |Isa e Chia| - ParliamoDiNews : Uomini e Donne: commenti a caldo (3/05/2022) | Isa e Chia #Commentiacaldo - Lovemebythemoon : Sarà la foto di isa e chia #luluspace -

Isa e Chia

Nelle scorse ore, infatti, Ida è stata paparazzata in atteggiamenti decisamente intimi con un uomo... che non è Riccardo. A riportarlo è, che ha allegato il video, inviato da una lettrice. Scopriamo cosa ha riferito quest'ultima e chi potrebbe essere l'uomo con cui Ida si trovava quella sera, in un locale di Brescia. Uomini ...Proprio nel giorno in cui è andata in onda la puntata,ha pubblicato un video in cui Ida è in compagnia di un uomo misterioso con cui scatta anche il bacio. Ida Platano piange a Uomini e ... Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 3/05/22 (Isa e Chia) Chi saranno i cinque finalisti ufficiali di Amici 21 Amici 21, le regole della semifinale: quanti concorrenti andranno in finale e come si accederà all’ultima puntata del talent show.A riportarlo è Isa e Chia, che ha allegato il video, inviato da una lettrice. Scopriamo cosa ha riferito quest’ultima e chi potrebbe essere l’uomo con cui Ida si trovava quella sera, in un locale di ...