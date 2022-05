“Io non invito chi sostiene la Russia e la sua guerra”. Aria pesante dentro La7, il siluro di Mentana (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuovo momento di tensione all'interno di La7. Se da una parte Giovanni Floris, Corrado Formigli e Massimo Giletti hanno deciso spesso e volentieri di ospitare nei loro talk show esponenti di Mosca e personaggi definiti dai critici come filo-putiniani, la stessa scelta non è stata compiuta da Enrico Mentana, che tutti i giorni dedica un programma speciale di approfondimento al conflitto in Ucraina. Il direttore del Tg di La7 ha scritto un duro post su Facebook su come viene trattata l'informazione durante questo periodo di guerra: “Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel Tg che dirigo nessun esponente dei no-vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chi sostiene o giustifica l'invasione russa in Ucraina”. “E - spiega ancora Mentana - uso quelle stesse parole per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nuovo momento di tensione all'interno di La7. Se da una parte Giovanni Floris, Corrado Formigli e Massimo Giletti hanno deciso spesso e volentieri di ospitare nei loro talk show esponenti di Mosca e personaggi definiti dai critici come filo-putiniani, la stessa scelta non è stata compiuta da Enrico, che tutti i giorni dedica un programma speciale di approfondimento al conflitto in Ucraina. Il direttore del Tg di La7 ha scritto un duro post su Facebook su come viene trattata l'informazione durante questo periodo di: “Scrissi qui cinque mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel Tg che dirigo nessun esponente dei no-vax. Allo stesso modo mi onoro oggi di non invitare chio giustifica l'invasione russa in Ucraina”. “E - spiega ancora- uso quelle stesse parole per ...

