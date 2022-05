(Di mercoledì 4 maggio 2022) Come sono belle queste storie di Randa Jarrar, scrittrice americana di origine egiziana e palestinese di cui Racconti edizioni ha da poco pubblicato la raccolta . Sono belle perché sono vive e del tutto prive di filtri, e loro donne sole e arrabbiate ma piene di speranza verso il futuro ci arrivano addosso come treni ad alta velocità. O meglio: siamo noi lettori, per il tempo che dura ogni racconto, ad avere la sensazione di salire su quei treni e venire risucchiati dal viaggio, uscendone poi, a racconto finito, frastornati come se davvero fossimo stati altrove per decine di minuti. Le donne di Randa Jarrar si muovono tra l’Egitto e gli Stati Uniti, vanno in bicicletta sotto la pioggia, prendono l’ae - reo per andare a disperdere le ceneri del proprio padre davanti alle piramidi, hanno voglia di sesso, meno di amore, e quando guardano il mare ci vedono un tappeto lucido e azzurro ...

Come sono belle queste storie di Randa Jarrar, scrittrice americana di origine egiziana e palestinese di cui Racconti edizioni ha da poco pubblicato la raccolta Io, lui e Muhammad Ali. Sono belle ...