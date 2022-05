Investimenti innovativi per le imprese agricole: incentivi a fondo perduto dal 23 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) A partire dal 23 maggio prossimo sarà possibile fare domanda per gli incentivi, a fondo perduto, per gli Investimenti innovativi per le imprese agricole: ne da notizia oggi il Ministero per lo Sviluppo economico, specificando che sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro per la misura. Il fondo per gli Investimenti innovativi per le imprese agricole riguarda incentivi per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle imprese situate sul territorio nazionale. Le domande potranno essere presentate a partire ... Leggi su fmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) A partire dal 23prossimo sarà possibile fare domanda per gli, a, per gliper le: ne da notizia oggi il Ministero per lo Sviluppo economico, specificando che sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro per la misura. Ilper gliper leriguardaper l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali, che dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti dellesituate sul territorio nazionale. Le domande potranno essere presentate a partire ...

