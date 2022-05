Internet Explorer va in pensione : non si avvierà più alla data di ritiro e Microsoft Edge verrà caricato automaticamente (Di mercoledì 4 maggio 2022) Microsoft ha annunciato a metà del 2021 che ritirerà il browser Internet Explorer 11 dell’azienda nella maggior parte delle versioni di Windows a giugno 2022. Quel giorno si avvicina e mentre molti utenti domestici e organizzazioni sono passati ad altri browser, alcuni non sono migrati a un altro browser . Microsoft chiede alle organizzazioni di fissare una data di pensionamento per Internet Explorer prima del 15 giugno 2022 per garantire che i dipendenti dell’azienda non si imbattano in problemi quando IE va in pensione. Internet Explorer 11 non si avvierà più alla data di ritiro e Microsoft Edge ... Leggi su analisideirischinformatici (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha annunciato a metà del 2021 che ritirerà il browser11 dell’azienda nella maggior parte delle versioni di Windows a giugno 2022. Quel giorno si avvicina e mentre molti utenti domestici e organizzazioni sono passati ad altri browser, alcuni non sono migrati a un altro browser .chiede alle organizzazioni di fissare unadi pensionamento perprima del 15 giugno 2022 per garantire che i dipendenti dell’azienda non si imbattano in problemi quando IE va in11 non sipiùdi...

