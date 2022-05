Inter, Marotta rischia di perdere uno dei migliori: la richiesta spiazza tutti (Di mercoledì 4 maggio 2022) La precisa richiesta dell’allenatore ha sorpreso Beppe Marotta e l’Inter che adesso dovrà guardarsi dall’assalto di un top club su un suo big Già nella scorsa settimana, Beppe Marotta ha confermato il buon lavoro svolto da Simone Inzaghi che resterà sulla panchina dell’Inter indipendentemente dai risultati ottenuti. Il tecnico piacentino ha vinto la Supercoppa Italiana, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 4 maggio 2022) La precisadell’allenatore ha sorpreso Beppee l’che adesso dovrà guardarsi dall’assalto di un top club su un suo big Già nella scorsa settimana, Beppeha confermato il buon lavoro svolto da Simone Inzaghi che resterà sulla panchina dell’indipendentemente dai risultati ottenuti. Il tecnico piacentino ha vinto la Supercoppa Italiana, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : Prima della trasferta a Udine c'è stato un nuovo contatto tra #Dybala e l'#Inter. L'argentino ha dato il suo ok a… - capuanogio : ?? L'#Inter ha scelto un profilo più basso di quello del #Milan. #Marotta raramente scende in campo sui torti anche… - Mutamentis : Non avrei saputo scriverlo meglio. #Dybala #Lautaro Poi se, invece dell'Inter, volete tifare per Marotta e per i b… - lauvtaro : RT @AmalaTV_: GdS - #Dybala guadagnerà meno di quanto percepisce ora alla Juve: l'amante tradito ha scelto di reagire. All’#Inter troverà u… - serieAnews_com : ?? #Inter, ennesimo sacrificio sul mercato? Il prezzo di #Dumfries lievita, il #ManchesterUnited lo vuole in estate -