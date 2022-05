Inter, il valore di Dumfries è raddoppiato: United e Bayern alla finestra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bayern Monaco e Manchester United ci provano per Dumfries. L’Inter fissa il prezzo per l’esterno olandese, il cui valore è raddoppiato Dal punto di vista dell’Inter che ne detiene il cartellino, la volontà è quella di dare continuità alla fascia destra confermando Denzel Dumfries. Un’offerta alta da Bayern Monaco o Manchester United (quest’ultima su espressa richiesta di Ten Hag, secondo Tuttosport) però potrebbe cambiare le carte in tavola. L’impressione è che sotto i 30-35 milioni non ci sia chance di vedere l’esterno olandese con un’altra maglia e che i nerazzurri possano arrivare anche a incassarne 40. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022)Monaco e Manchesterci provano per. L’fissa il prezzo per l’esterno olandese, il cuiDal punto di vista dell’che ne detiene il cartellino, la volontà è quella di dare continuitàfascia destra confermando Denzel. Un’offerta alta daMonaco o Manchester(quest’ultima su espressa richiesta di Ten Hag, secondo Tuttosport) però potrebbe cambiare le carte in tavola. L’impressione è che sotto i 30-35 milioni non ci sia chance di vedere l’esterno olandese con un’altra maglia e che i nerazzurri possano arrivare anche a incassarne 40. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

