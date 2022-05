Inter Empoli, Inzaghi vara il turnover con un occhio alla Coppa Italia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Verso Inter Empoli, mister Inzaghi studia il turnover in vista del match in programma venerdì sera: la situazione Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simone Inzaghi venerdì in occasione della sfida contro l’Empoli. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro si è allenato ancora individualmente e quindi in casa nerazzurra si pensa a procedere con cautela per averlo pronto a Roma per la finale di Coppa Italia contro la Juventus di Allegri. Al suo posto ci sarà uno tra Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco. In attacco, possibile turno di riposo per Edin Dzeko con Joaquin Correa che può godere di una nuova chance dall’inizio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Verso, misterstudia ilin vista del match in programma venerdì sera: la situazione Alessandro Bastoni non sarà a disposizione di Simonevenerdì in occasione della sfida contro l’. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro si è allenato ancora individualmente e quindi in casa nerazzurra si pensa a procedere con cautela per averlo pronto a Roma per la finale dicontro la Juventus di Allegri. Al suo posto ci sarà uno tra Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco. In attacco, possibile turno di riposo per Edin Dzeko con Joaquin Correa che può godere di una nuova chance dall’inizio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

