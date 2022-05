Inter, Dybala si avvicina: la Joya pronta a vestire nerazzurro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Paulo Dybala Milano, 4 maggio 2022 - Settimana prossima ci sarà la finale di Coppa Italia, la madre di tutti i derby d'Italia tra Inter e Juventus in questa stagione, ma per ora Beppe Marotta sta per ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) PauloMilano, 4 maggio 2022 - Settimana prossima ci sarà la finale di Coppa Italia, la madre di tutti i derby d'Italia trae Juventus in questa stagione, ma per ora Beppe Marotta sta per ...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala vuole l'Inter: ora ci sono tutte le condizioni per chiudere la trattativa ????? La notizia completa domani in… - Gazzetta_it : #Dybala sceglie l'Inter: la Joya ha dato priorità ai nerazzurri, ora è tutto pronto per il sì - AlfredoPedulla : #Dybala non aspetta l’#Inter o un altro club. Ma PER IL MOMENTO solo l’#Inter: è diverso, oggi ha una preferenza e… - peppe_roncino : @FabioCapellone Esattamente come Anastasi andando all'Inter sia passato dall'aver segnato 131 gol con la Juventus a… - CorJuve : RT @araujopampanin: Solitamente prima di un inter Juve la gazzetta ripercorre gli errori arbitrali ma a sto giro non può, troppi a favore d… -