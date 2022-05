Inter, De Vrij nel mirino della Premier: Tottenham e Newcastle interessate (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Premier League bussa alla porta di Stefan De Vrij. Secondo Football Insider il difensore olandese dell’Inter è nel mirino di Tottenham, Aston Villa e Newcastle, Interessate al cartellino del centrale che, riferisce il sito britannico, avrebbe una valutazione di 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro). La scadenza di contratto nel 2023 impone delle valutazioni in casa nerazzurra e la cessione del 30enne permetterebbe al club nerazzurro di incassare una buona cifra. Football Insider ricorda anche che già a gennaio Antonio Conte avrebbe voluto portarlo al Tottenham, ma in quel caso arrivò il no della società. Ora le cose possono cambiare. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) LaLeague bussa alla porta di Stefan De. Secondo Football Insider il difensore olandese dell’è neldi, Aston Villa eessate al cartellino del centrale che, riferisce il sito britannico, avrebbe una valutazione di 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro). La scadenza di contratto nel 2023 impone delle valutazioni in casa nerazzurra e la cessione del 30enne permetterebbe al club nerazzurro di incassare una buona cifra. Football Insider ricorda anche che già a gennaio Antonio Conte avrebbe voluto portarlo al, ma in quel caso arrivò il nosocietà. Ora le cose possono cambiare. SportFace.

