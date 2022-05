Inter | Calhanoglu | “La sconfitta più brutta è stata quella contro il Milan”

Advertising

SimoneTogna : Da TuttoSport: l’oro di #inzaghi, dai 5 acquisti 65 milioni in più. Esplosione per #calhanoglu e #dumfries. Il salt… - sportmediaset : 'Inter casa mia, voglio restarci a lungo. Col Milan il ko più brutto' #calhanoglu - zetamhlamer : RT @MilanNewsit: Calhanoglu: 'L'Inter è casa mia, qui sto bene. La sconfitta col Milan la più dolorosa' - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: 'Inter casa mia, voglio restarci a lungo. Col Milan il ko più brutto' #calhanoglu - DedoXXIX : RT @it_inter: #Calhanoglu: 'Sono contento di essere qui, all'Inter mi sento a casa e voglio restare' -

... all'mi sento a casa e voglio restare . Quest'anno ho dato il massimo per i miei compagni; sto provando anche ora a fare il massimo, noi vogliamo rimanere in alto' . Così Hakannell'...Hakannon si pente della sua scelta. Il centrocampista turco la scorsa estate ha fatto il grande salto lasciando il Milan a parametro zero per approdare all', attirandosi le ire dei suoi ex ...“Son felice di essere in Italia e son contento qui, all’Inter mi sento a casa e voglio restare. Quest’anno ho dato il massimo per i miei compagni; sto provando anche ora a fare il massimo, noi ...Inter, Hakan Calhanoglu è il protagonista della nuova puntata di “1vs1”, format di DAZN. Il centrocampista si è raccontato svelando alcuni retroscena sulla sua nuova vita in nerazzurro. Il Turco ha ...