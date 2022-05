Inchiesta sugli appalti delle ferrovie contro il clan dei Casalesi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 66 le persone finite nel mirino della Dia nell’, tra questi in carcere troviamo Nicola e Vincenzo Schiavone. Nicola e Vincenzo Schiavone in carcere Preziosi gemelli d’oro Cartier da 600 euro, stipendi di mille euro mensili, soggiorni da oltre 9mila euro in costiera sorrentina, con tanto di prestazioni accessorie, e anche promozioni. Questi sono i regali che gli ex dirigenti di RFI avrebbero ricevuto in cambio di appalti finiti alle imprese ritenute colluse con il clan dei Casalesi. Sono state sequestrate una villa a Baia Domizia e decine di società sparse in tutta Italia nell’ambito dell’Inchiesta sugli appalti, in odore di camorra, affidati dalle ferrovie ad imprenditori collegati alla famiglia Schiavone di Casal di Principe. Sono 66 le persone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 66 le persone finite nel mirino della Dia nell’, tra questi in carcere troviamo Nicola e Vincenzo Schiavone. Nicola e Vincenzo Schiavone in carcere Preziosi gemelli d’oro Cartier da 600 euro, stipendi di mille euro mensili, soggiorni da oltre 9mila euro in costiera sorrentina, con tanto di prestazioni accessorie, e anche promozioni. Questi sono i regali che gli ex dirigenti di RFI avrebbero ricevuto in cambio difiniti alle imprese ritenute colluse con ildei. Sono state sequestrate una villa a Baia Domizia e decine di società sparse in tutta Italia nell’ambito dell’, in odore di camorra, affidati dallead imprenditori collegati alla famiglia Schiavone di Casal di Principe. Sono 66 le persone ...

Advertising

reportrai3 : 35 misure cautelari nell'ambito di una inchiesta sugli interessi del clan dei Casalesi in appalti per servizi della… - lucio_funk : RT @reportrai3: 35 misure cautelari nell'ambito di una inchiesta sugli interessi del clan dei Casalesi in appalti per servizi della rete fe… - LizNeuhoff : RT @reportrai3: 35 misure cautelari nell'ambito di una inchiesta sugli interessi del clan dei Casalesi in appalti per servizi della rete fe… - DProcaccianti : RT @reportrai3: 35 misure cautelari nell'ambito di una inchiesta sugli interessi del clan dei Casalesi in appalti per servizi della rete fe… - Talete1 : RT @reportrai3: 35 misure cautelari nell'ambito di una inchiesta sugli interessi del clan dei Casalesi in appalti per servizi della rete fe… -