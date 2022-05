Inaugurato il Palermo Cruise Terminal, “nuova” casa per i crocieristi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Palermo (ITALPRESS) – E' stato Inaugurato oggi, sul molo Vittorio Veneto, il Palermo Cruise Terminal, realizzato sullo scheletro dell'antica stazione marittima, datata 1950 e firmata dall'architetto Salvatore Caronia Roberti. E' il risultato di una completa rifunzionalizzazione che ne ha mantenuto sostanzialmente invariato l'aspetto esteriore ma è radicalmente intervenuta sulla riconfigurazione degli spazi interni, in termini di consistenza, di funzioni, d'architettura, di collegamenti. Alla cerimonia, erano accanto Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale, Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, Francesca Isgrò, presidente West Sicily Gate, Giovanni ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022)(ITALPRESS) – E' statooggi, sul molo Vittorio Veneto, il, realizzato sullo scheletro dell'antica stazione marittima, datata 1950 e firmata dall'architetto Salvatore Caronia Roberti. E' il risultato di una completa rifunzionalizzazione che ne ha mantenuto sostanzialmente invariato l'aspetto esteriore ma è radicalmente intervenuta sulla riconfigurazione degli spazi interni, in termini di consistenza, di funzioni, d'architettura, di collegamenti. Alla cerimonia, erano accanto Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità portuale del Mare di Sicilia occidentale, Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, Leoluca Orlando, sindaco di, Rodolfo Giampieri, presidente di Assoporti, Francesca Isgrò, presidente West Sicily Gate, Giovanni ...

