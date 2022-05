“In vendita per 400 mila euro”: Sky finisce in tribunale, il canale è fallito (Di mercoledì 4 maggio 2022) Svolta epocale per uno dei canali che fanno parte da ormai diversi anni del pacchetto Sky: fallimento durissimo, asta già in corso Caos in casa Sky (screenshot Twitter + screenshot Yotube)Continuano i guai in casa Sky a causa di alcuni problemi di natura economica. In questo periodo numerosi canali hanno già deciso di lasciare la nota emittente satellitare che ha perso consensi ma soprattutto abbonati. In queste ore è però arrivato un nuovo clamoroso abbandono: nel prossimo periodo sparirà dal palinsesto anche il canale Classica HD. Si tratta del canale che al momento occupa la numerazione 136 e che si occupa di musica classica e documentari sulla danza e sugli eventi in programma a La Scala di milano. Una situazione molto complicata che ha fatto anche già partire una prima difficile asta. Sky, destino già deciso per Classica HD: ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Svolta epocale per uno dei canali che fanno parte da ormai diversi anni del pacchetto Sky: fallimento durissimo, asta già in corso Caos in casa Sky (screenshot Twitter + screenshot Yotube)Continuano i guai in casa Sky a causa di alcuni problemi di natura economica. In questo periodo numerosi canali hanno già deciso di lasciare la nota emittente satellitare che ha perso consensi ma soprattutto abbonati. In queste ore è però arrivato un nuovo clamoroso abbandono: nel prossimo periodo sparirà dal palinsesto anche ilClassica HD. Si tratta delche al momento occupa la numerazione 136 e che si occupa di musica classica e documentari sulla danza e sugli eventi in programma a La Scala dino. Una situazione molto complicata che ha fatto anche già partire una prima difficile asta. Sky, destino già deciso per Classica HD: ...

