In fuga dall'Ucraina da sola a 14 anni: «Ho visto i blindati russi nel mio paese, all'arrivo dei missili sono scappata fino a Bergamo»

La storia Yevheniia Yelisieiva, 14 anni, è fuggita da sola da Sumy, la mamma era già a Bergamo. Da due settimane frequenta la scuola media dell'Istituto Aeronautico Locatelli: era il mio sogno.

