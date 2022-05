In dieci anni in Italia ci sono state 131 stragi familiari con 287 vittime (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Centotrentuno stragi familiari in dieci anni in Italia e 287 vittime. sono i dati della banca dati Eures, secondo cui 9 responsabili su 10 (il 90,1%) sono uomini. Donne 56% vittime Nella larga maggioranza delle stragi familiari commesse da un uomo la vittima principale è la moglie o l'ex moglie (con 66 vittime dal 2010, pari al 56%), mentre i figli o altri parenti rappresentano le “vittime collaterali” di un evento principalmente diretto contro la partner/ex partner. Molto frequenti anche i genitoricidi, ovvero l'omicidio di entrambi i genitori, con 14 casi negli ultimi 10 anni (11%) e i figlicidi multipli (12 casi, pari al 10,2%), questi ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - Centotrentunoinine 287i dati della banca dati Eures, secondo cui 9 responsabili su 10 (il 90,1%)uomini. Donne 56%Nella larga maggioranza dellecommesse da un uomo la vittima principale è la moglie o l'ex moglie (con 66dal 2010, pari al 56%), mentre i figli o altri parenti rappresentano le “collaterali” di un evento principalmente diretto contro la partner/ex partner. Molto frequenti anche i genitoricidi, ovvero l'omicidio di entrambi i genitori, con 14 casi negli ultimi 10(11%) e i figlicidi multipli (12 casi, pari al 10,2%), questi ...

