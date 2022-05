Imprese: gruppo Nicolaus, ottima chiusura quadrimestrale e previsioni positive per 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Concretezza ed eccellente tenuta sono le parole chiave del bilancio per il 2021 del gruppo Nicolaus e la solida base per il lancio del 2022 che sta già prospettando ottimi risultati, nonostante un contesto ancora incerto. Osservando da vicino i numeri, si rileva infatti che lo scorso anno, nonostante l'avvio incerto e la discontinuità imposta dalla pandemia al ritmo delle prenotazioni, il gruppo ha prodotto una performance brillante con un bilancio decisamente oltre le aspettative: 65.000.000 di euro di fatturato, accompagnato da un dato davvero importante come quello dell'Ebitda e del conto economico in positivo. L'andamento del 2021, caratterizzato da un'ottima capacità di ripresa, frutto anche di una politica commerciale flessibile e dalla parte delle Adv, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Concretezza ed eccellente tenuta sono le parole chiave del bilancio per il 2021 dele la solida base per il lancio delche sta già prospettando ottimi risultati, nonostante un contesto ancora incerto. Osservando da vicino i numeri, si rileva infatti che lo scorso anno, nonostante l'avvio incerto e la discontinuità imposta dalla pandemia al ritmo delle prenotazioni, ilha prodotto una performance brillante con un bilancio decisamente oltre le aspettative: 65.000.000 di euro di fatturato, accompagnato da un dato davvero importante come quello dell'Ebitda e del conto economico in positivo. L'andamento del 2021, caratterizzato da un'capacità di ripresa, frutto anche di una politica commerciale flessibile e dalla parte delle Adv, ha ...

Advertising

SIMEST_IT : #PNRR | #SIMEST - @GruppoCDP - a partire da domani #27aprile aperto anche alle medie imprese lo strumento “Transizi… - TV7Benevento : Imprese: gruppo Nicolaus, ottima chiusura quadrimestrale e previsioni positive per 2022 - - laddbell : RT @alelomi: #Restarther #Corso #Donne #Startup In partenza domani 4 Maggio alle 18 ?? Un gruppo di 10 partecipanti per concretizzare 10 ide… - lamescolanza : SIMEST, nella foto l'a. d. Mauro Alfonso, società del Gruppo CDP per l’internazionalizzazione delle imprese italian… - Elisa53878306 : @forza_italia @Antonio_Tajani @fulviomartuscie @gasparripdl @Greg_Fontana @aleCattaneo79 @abarachini Io sono una nu… -