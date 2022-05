Impianto rifiuti a Sassinoro, Agostinelli replica a Maglione: “L’uomo dei no” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Alquanto paradossali ed ambigue le affermazione del portavoce del M5S Pasquale Maglione, in merito all’Impianto di Sassinoro”. Così in una nota il Segretario Provinciale di noi Di Centro, Carmine Agostinelli. “Il Sindaco Mastella e la Senatrice Lonardo sono da sempre stati al fianco dei sindaci dell’Alto Tammaro su questo come su altri importanti temi. Sull’Impianto di Sassinoro, lo ricordiamo, è pendente un giudizio presso il Consiglio di Stato e siamo tutti in attesa di comprenderne l’evoluzione. Non è una colpa che il nuovo Consiglio dell’Ente d’Ambito sia espressione di noi Di Centro. E’ stata ed è una forte assunzione di responsabilità rispetto all’inerzia, all’incapacità ed all’inesistenza delle altre forze politiche nel Sannio. Il neo Consiglio si è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Alquanto paradossali ed ambigue le affermazione del portavoce del M5S Pasquale, in merito all’di”. Così in una nota il Segretario Provinciale di noi Di Centro, Carmine. “Il Sindaco Mastella e la Senatrice Lonardo sono da sempre stati al fianco dei sindaci dell’Alto Tammaro su questo come su altri importanti temi. Sull’di, lo ricordiamo, è pendente un giudizio presso il Consiglio di Stato e siamo tutti in attesa di comprenderne l’evoluzione. Non è una colpa che il nuovo Consiglio dell’Ente d’Ambito sia espressione di noi Di Centro. E’ stata ed è una forte assunzione di responsabilità rispetto all’inerzia, all’incapacità ed all’inesistenza delle altre forze politiche nel Sannio. Il neo Consiglio si è ...

Advertising

anteprima24 : ** Impianto rifiuti a Sassinoro, Agostinelli replica a Maglione: 'L'uomo dei no' ** - EcoCircolareCom : Ancora polemiche sull’intenzione dell'amministrazione romana di realizzare un impianto di #incenerimento per il tra… - fabiovalenza : RT @F_Carpano: @GiuseppeConteIT Arriva anche l’ex sindaco di Napoli De Magistris, contrario all’impianto, anche se l’emergenza rifiuti nell… - ACiavula : Osservatorio Rifiuti di Siderno: 'Favorevoli ai lavori di ammodernamento dell’impianto di San Leo' - Ciavula: - CinziaSimone3 : RT @DalessandroCam: Appare chiaro solo a me? #Roma invasa dai #rifiuti, in crisi energetica, e i 5S desertano Consiglio dei Ministri contr… -