Ilario Schanzer | esce il nuovo singolo “La Porta Chiusa”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Spiega l’artista a proposito del brano: “L’amore a volte fa male. A me ha fatto malissimo, però un giorno, per incantesimo, è nata questa canzone” Dall’8 aprile 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “La”, ildi. Il brano “La” racconta la fine di una passione, quando l’amore e l’odio si fondono fino a diventare indistinguibili l’uno dall’altro. Una canzone scritta di getto per una storia d’amore che mi ha quasito al punto di perdere la vita.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “La” è il tuo...