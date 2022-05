Il sistema di accoglienza dei migranti rischia il tilt

(Di mercoledì 4 maggio 2022) AGI - La guerra in Ucraina, combinata con un aumento degli sbarchi sulle nostre coste, potrebbe mettere in seria difficoltà ildell'in Italia. Questa l'analisi fatta da Matteo Villa, capo del DataLab Ispi, intervistato dall'AGI. La situazione è difficile nonostante quest'anno gli sbarchi diin Italia dovrebbero essere in linea con quelli del 2021, tra i 60 e i 70 mila. "Sui profughi ucraini - spiega Villa - ci stiamo assestando: siamo a circa 5,5 milioni di persone che sono scappate in altri Paesi dall'inizio della guerra. È un numero molto alto, basti pensare che con la crisi migratoria del 2015 sono arrivate circa un milione di persone in 7 mesi. Tuttavia sull'Ucraina le persone rimaste fuori dal Paese sono 4,2 milioni, mentre quasi 1,3 milioni sono già rientrate. Sono fughe a causa del conflitto, più ...

...Azovstal di Mariupol e dall'arrivo di un centinaio di sfollati nel punto di accoglienza di ... che prevede un embargo graduale sul petrolio e il ritiro di "altre banche" dal sistema di transazioni Swift. Il sistema decisionale e l'allargamento Draghi si esprime contro il vincolo dell'unanimità: "Serve ... ma lo ha fatto anche essendo in prima linea, più della sua parte, del dovere diverso ... I conti non tornano. E rischiano di gonfiare all'inverosimile. Già un mese fa il sistema dell'accoglienza in Toscana era andato in affanno. E le cose non sono certo migliorate. Nonostante negli ultimi ...