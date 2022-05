Il sì degli esperti al Ministero del Mare: «Meloni ha ragione, impensabile non averlo» (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Sono assolutamente d’accordo con la Meloni e con la necessità di un Ministero del Mare. In Italia abbiamo 8500 chilometri di costa. Quando ero presidente di Assoporti, nel 2015, chiesi al governo di pensare al Mare in maniera diversa: l’economia blu è un’economia straordinariamente importante per il nostro Paese». A dirlo è stato il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, a margine dell’inaugurazione del nuovo Terminal del porto di Palermo. Monti: «impensabile non avere il Ministero del Mare» «L’Italia – ha ricordato Monti – è un Paese che non ha materie prime, le importa e l’80% di queste materie arriva attraverso il nostro Mare. È impensabile che ancora ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Sono assolutamente d’accordo con lae con la necessità di undel. In Italia abbiamo 8500 chilometri di costa. Quando ero presidente di Assoporti, nel 2015, chiesi al governo di pensare alin maniera diversa: l’economia blu è un’economia straordinariamente importante per il nostro Paese». A dirlo è stato il presidente dell’Autorità di Sistema portuale deldella Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, a margine dell’inaugurazione del nuovo Terminal del porto di Palermo. Monti: «non avere ildel» «L’Italia – ha ricordato Monti – è un Paese che non ha materie prime, le importa e l’80% di queste materie arriva attraverso il nostro. Èche ancora ...

