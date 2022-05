Il segreto di Lady Gaga | una linea skincare

Leggi su amica

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di cambiamenti per. O, almeno, per il suo business. Haus Laboratories, il brand di make up lanciato dalla popstar nel 2019, sta cambiando. Dal sito web ai social allo slogan, tutto è in fase di evoluzione. E gli ultimi annunci della star, che su Instagram invita a fare scorta dei cosmetici firmati Haus Labs finché è possibile, la dicono lunga. Perché quello che sta per arrivare, probabilmente, non sarà un semplice cambio di prodotti ma una vera e propria rivoluzione. La star potrebbe passare dal trucco a una. Il condizionale è d’obbligo, visto che non c’è ancora un annuncio ufficiale. Ma tutti gli indizi portano a questa ipotesi:potrebbe presto lanciare nuovi prodotti per la cura della pelle., addio ...