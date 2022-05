Il regalo di Silvia Toffanin che ha reso felice Pier Silvio Berlusconi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pier Silvio Berlusconi ha compiuto gli anni il 28 aprile ma ha festeggiato il compleanno qualche giorno dopo con la sorpresa organizzata da Silvia Toffanin e i loro figli. Un bellissimo regalo di compleanno per Pier Silvio Berlusconi che a Portofino ha visto arrivare anche il padre, Silvio Berlusconi con Marta Fascina. Una piccola festa che in famiglia con tutta la gioia del festeggiato mostrata dalla rivista Chi. I due Berlusconi, padre e figlio, passeggiano per le strade di Portofino, sorridono felici, si abbracciano, si confidano, accanto a loro il resto della famiglia, Silvia e Marta ma ci sono anche i piccoli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, i due bellissimi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha compiuto gli anni il 28 aprile ma ha festeggiato il compleanno qualche giorno dopo con la sorpresa organizzata dae i loro figli. Un bellissimodi compleanno perche a Portofino ha visto arrivare anche il padre,con Marta Fascina. Una piccola festa che in famiglia con tutta la gioia del festeggiato mostrata dalla rivista Chi. I due, padre e figlio, passeggiano per le strade di Portofino, sorridono felici, si abbracciano, si confidano, accanto a loro il resto della famiglia,e Marta ma ci sono anche i piccoli Sofia Valentina e Lorenzo Mattia, i due bellissimi ...

