Advertising

MarcoLimburgo : ??????Il rabbino capo di Russia, Berel Lazar, ha affermato che Lavrov, dovrebbe ammettere che le sue dichiarazioni su… - alesi_enrico : RUSSIA - Berl Lazar, rabbino capo di Russia, ha chiesto al ministro degli Esteri Lavrov di scusarsi per le parole s… - cjmimun : Il rabbino capo di Russia, Berel Lazar, ha unito la propria a voce a quanti nel mondo ebraico ed in Israele hanno c… - PapaItaliano4 : RT @putino: Il rabbino capo della Russia Berl Lazar ha descritto le dichiarazioni del ministro degli esteri Sergei Lavrov sugli ebrei e sul… - arcanodavvero : RT @putino: Il rabbino capo della Russia Berl Lazar ha descritto le dichiarazioni del ministro degli esteri Sergei Lavrov sugli ebrei e sul… -

Gazzetta del Sud

Ildella Russia , Berel Lazar , ha affermato che il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov , dovrebbe ammettere che le sue dichiarazioni a Rete 4 sulle possibili origini ebraiche di ...Rav Alberto Sermoneta,di Bologna Il rabbino capo della Russia, Berel Lazar: Lavrov si scusi per le frasi su Hitler Il rabbino capo della Russia, Berel Lazar, ha affermato che il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, dovrebbe ammettere che le sue dichiarazioni a Rete 4 sulle possibili origini ebraiche ...Il rabbino capo degli ebrei di Russia, Berel Lazar, ha unito la propria a voce a quanti nel mondo ebraico ed in Israele hanno criticato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov per le sue parole ...