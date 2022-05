“Il Principe Andrea in lite con William e Kate”: nuovo terremoto a Buckingham Palace (Di mercoledì 4 maggio 2022) Negli ultimi mesi la Royal Family ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili, soprattutto a causa dello scandalo in cui è rimasto coinvolto il Principe Andrea. Ora proprio lui sarebbe protagonista di una lite che potrebbe generare grande preoccupazione per la Regina Elisabetta II: a quanto pare, sarebbe infatti in lite con William e Kate a causa di un privilegio che avrebbe richiesto per sua figlia Eugenia. William e Kate, la lite con il Principe Andrea Di recente il Principe Andrea ha dovuto affrontare un enorme scandalo che si è concluso con il pagamento di un’ingente somma di denaro per evitare il processo. Per questo motivo era stato allontanato dalla ... Leggi su dilei (Di mercoledì 4 maggio 2022) Negli ultimi mesi la Royal Family ha dovuto affrontare momenti particolarmente difficili, soprattutto a causa dello scandalo in cui è rimasto coinvolto il. Ora proprio lui sarebbe protagonista di unache potrebbe generare grande preoccupazione per la Regina Elisabetta II: a quanto pare, sarebbe infatti incona causa di un privilegio che avrebbe richiesto per sua figlia Eugenia., lacon ilDi recente ilha dovuto affrontare un enorme scandalo che si è concluso con il pagamento di un’ingente somma di denaro per evitare il processo. Per questo motivo era stato allontanato dalla ...

Advertising

andreatupac : Sappi, o principe, che tra gli anni in cui gli oceani inghiottirono Atlantide e le sue splendide città, ci fu un’ e… - _giogioooooo_ : RT @SognInLuna: Per me nessuno li è realmente interessato a lei se non ad aumentare i followers (forse Fede meno ma chissà) Matteo è fake c… - SognInLuna : Per me nessuno li è realmente interessato a lei se non ad aumentare i followers (forse Fede meno ma chissà) Matteo… - cercasiunmaddox : Matteo che dice ad Andrea “te mica tanto” ma questo si è visto? Che sembra il Principe Eric di Wish #uominiedonne - redazionerumors : Kate e William, in guerra contro il Principe Andrea per essere più vicini alla Regina Leggi l'articolo completo su… -