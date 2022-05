"Il ponte sullo Stretto è importante ma nessuno si muove" (Di mercoledì 4 maggio 2022) La senatrice Gabriella Giammanco incalza il governo sulla necessità del ponte sullo Stretto di Messina. Per l'esponente di Forza Italia l'opera serve all'intero Paese Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) La senatrice Gabriella Giammanco incalza il governo sulla necessità deldi Messina. Per l'esponente di Forza Italia l'opera serve all'intero Paese

Advertising

ROSACANINACLUB : «Scan-Med», il corridoio da 11 miliardi che attraverserà l’Europa: decisivo il ponte sullo Stretto - nanerottolo88 : @andrea_cangini C hai ragione c hai molto meglio il ponte sullo stretto. - LegalBugliano : @Zamberlett e non dimentichiamo che ha fatto il ponte sullo stretto e che ha creato un milione di posti di lavoro - milu20354311 : RT @dibellagf: Quando la politica è in crisi e ci sono elezioni in vista si riparla del ponte sullo stretto di Messina, mentre le ferrovie… - DimasiCosimo : Ponte sullo Stretto fermo: il Sud è sempre più isolato 4 Maggio 2022 - 06:00 Bellissimo! Presidente Draghi che ne p… -