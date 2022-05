Il Poeta della settimana: Andrea Belotti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il protagonista della nostra rubrica “Il Poeta della settimana” dopo la trentacinquesima giornata di Serie A è l’attaccante del Torino Andrea Belotti. Il Gallo domenica a Empoli è entrato al 71? e ha realizzato una tripletta (due gol su rigore e uno in scivolata in area). Entrambi i penalty sono stati calciati magistralmente dal capitano granata, che si conferma ancora una volta un gran tiratore dal dischetto. A Empoli Andrea Belotti ha realizzato la sua quarta tripletta in Serie A. Le altre le aveva messe a segno contro il Bologna nel 2016, con il Palermo (sua ex squadra) nel 2017 e col Crotone nel 2018. I gol messi a segno al Castellani significano molto per Belotti. Grazie a queste reti, infatti, il centravanti classe ’93 è entrato ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il protagonistanostra rubrica “Il” dopo la trentacinquesima giornata di Serie A è l’attaccante del Torino. Il Gallo domenica a Empoli è entrato al 71? e ha realizzato una tripletta (due gol su rigore e uno in scivolata in area). Entrambi i penalty sono stati calciati magistralmente dal capitano granata, che si conferma ancora una volta un gran tiratore dal dischetto. A Empoliha realizzato la sua quarta tripletta in Serie A. Le altre le aveva messe a segno contro il Bologna nel 2016, con il Palermo (sua ex squadra) nel 2017 e col Crotone nel 2018. I gol messi a segno al Castellani significano molto per. Grazie a queste reti, infatti, il centravanti classe ’93 è entrato ...

