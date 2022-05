Il Pentagono espone tutte le falle dell’autoritarismo militare russo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il capo del, Lloyd Austin, non ha usato troppi mezzi termini nel parlare — durante un’audizione al Congresso — di quanto l’assalto tentato dalla Russia contro l’Ucraina sia stato proficuo per apprendere le tecniche operative dei soldati del Cremlino. Se un funzionario di così alto grado dice certe cose è perché queste sono parte di uno schema comunicativo. Washington, dopo aver dimostrato di conoscere le mosse russe in anticipo (e di tracciare gli spostamenti anche dei più alti in grado della catena di comando, come nel caso del generalissimo Valery Gerasimov), ora vuol far sapere a Mosca che l’invasione non è stata solo disumana e anacronistica, ma ha anche innescato un boomerang scoprendo le carte su metodologie e soprattutto magagne. “Li abbiamo visti — dice Austin — non integrare il fuoco aereo con le loro manovre a terra in una serie di passi falsi ...