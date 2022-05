Il Pd finalmente è stato assalito dalla realtà della legge proporzionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Svegliati da Matteo Orfini e soprattutto dalla realtà, i democratici adesso si rendono conto che è meglio il proporzionale. Insistere con il Rosatellum e il campo largo con dentro i grillini tra le altre cose comporterebbe che il povero militante di Roma Centro potrebbe trovare nel suo collegio uninominale Giuseppe Conte o peggio ancora il dottor Stranamore alias Alessandro Orsini. Mentre il suo compagno di Napoli dovrebbe votare Michele Santoro e altri malcapitati compagni e amici del Partito democratico in giro per l’Italia avrebbero Donatella Di Cesare, l’ex settantasettina antiamericana, o Carlo Freccero o Paola Taverna o Danilo Toninelli e chi più ne ha più ne metta, dopo che il professionista di queste cose, Dario Franceschini, avrebbe passato giorni e notti a spartirei i collegi uninominali con Claudio Messora, cioè Byoblu, il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Svegliati da Matteo Orfini e soprattutto, i democratici adesso si rendono conto che è meglio il. Insistere con il Rosatellum e il campo largo con dentro i grillini tra le altre cose comporterebbe che il povero militante di Roma Centro potrebbe trovare nel suo collegio uninominale Giuseppe Conte o peggio ancora il dottor Stranamore alias Alessandro Orsini. Mentre il suo compagno di Napoli dovrebbe votare Michele Santoro e altri malcapitati compagni e amici del Partito democratico in giro per l’Italia avrebbero Donatella Di Cesare, l’ex settantasettina antiamericana, o Carlo Freccero o Paola Taverna o Danilo Toninelli e chi più ne ha più ne metta, dopo che il professionista di queste cose, Dario Franceschini, avrebbe passato giorni e notti a spartirei i collegi uninominali con Claudio Messora, cioè Byoblu, il ...

