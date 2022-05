Il Patriarcato di Mosca contro Papa Francesco: “Ha usato torni sbagliati” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Siamo pastori dello stesso popolo di Dio. Ecco perché dobbiamo cercare vie di pace, per cessare il fuoco delle armi. Il Patriarca non può diventare il chierichetto di Putin“. Queste le parole di Papa Francesco riportate dal Corriere della Sera, dopo il colloquio avuto tra il Pontefice e alcuni giornalisti del quotidiano italiano. Nello stesso colloquio Bergoglio per la prima volta citava direttamente Putin additandolo come fautore dall’aggressione all’Ucraina. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e che hanno portato alla replica dura della chiesa russa. Attraverso un lungo comunicato scrive oggi il servizio di comunicazione per le relazioni esterne del Patriarcato di Mosca ha riportato la posizione della chiesa ortodossa russa. “È deplorevole – si legge – che un mese e mezzo dopo il colloquio con il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Siamo pastori dello stesso popolo di Dio. Ecco perché dobbiamo cercare vie di pace, per cessare il fuoco delle armi. Il Patriarca non può diventare il chierichetto di Putin“. Queste le parole diriportate dal Corriere della Sera, dopo il colloquio avuto tra il Pontefice e alcuni giornalisti del quotidiano italiano. Nello stesso colloquio Bergoglio per la prima volta citava direttamente Putin additandolo come fautore dall’aggressione all’Ucraina. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e che hanno portato alla replica dura della chiesa russa. Attraverso un lungo comunicato scrive oggi il servizio di comunicazione per le relazioni esterne deldiha riportato la posizione della chiesa ortodossa russa. “È deplorevole – si legge – che un mese e mezzo dopo il colloquio con il ...

