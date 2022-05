Il Patriarcato di Mosca contro il Vaticano: “Le parole del Papa non aiutano il dialogo” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Città del Vaticano – “È improbabile che le affermazioni” del Papa relative al suo colloquio con il Patriarca Kirill, “contribuiscano all’instaurazione di un dialogo costruttivo tra la Chiesa cattolica romana e quella russo ortodossa, in questo momento particolarmente necessario”. Lo ha dichiarato il Patriarcato di Mosca, in una nota diffusa dal suo dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne dopo le parole del Pontefice su Kirill, nell’intervista concessa al Corriere della Sera. “Dispiace che un mese e mezzo dopo il colloquio con il Patriarca, Papa Francesco abbia scelto il tono sbagliato per riferire il contenuto di questa conversazione”, si legge ancora nel comunicato. Francesco ha parlato di un colloquio, quello con Kirill, durato quaranta minuti (leggi ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022) Città del– “È improbabile che le affermazioni” delrelative al suo colloquio con il Patriarca Kirill, “contribuiscano all’instaurazione di uncostruttivo tra la Chiesa cattolica romana e quella russo ortodossa, in questo momento particolarmente necessario”. Lo ha dichiarato ildi, in una nota diffusa dal suo dipartimento per le relazioni ecclesiastiche esterne dopo ledel Pontefice su Kirill, nell’intervista concessa al Corriere della Sera. “Dispiace che un mese e mezzo dopo il colloquio con il Patriarca,Francesco abbia scelto il tono sbagliato per riferire il contenuto di questa conversazione”, si legge ancora nel comunicato. Francesco ha parlato di un colloquio, quello con Kirill, durato quaranta minuti (leggi ...

