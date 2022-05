Il parlamentare britannico sorpreso a guardare porno. Dov'è lo scandalo? (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Resta, vile maschio, dove vai?”, avrei detto (con Rino Gaetano) a Neil Parish: il parlamentare britannico che vuol dimettersi poiché sgamato a guardare un porno sul telefonino a Westminster. Non deve lasciare lo scranno, per più di un motivo. Anzitutto perché un maggiorenne può guardare tutto il porno che vuole, e un comportamento malandrino non implica necessariamente un comportamento illegale. Poi perché l’accusa proveniva da due colleghe che hanno spiato cosa stesse sbirciando il collega, la loro parola contro la sua; e Parish, cedendo di schianto, ha reso onnipotente chiunque vorrà far fuori un parlamentare soffiando sul pettegolezzo. Quindi perché il pudore sarà sacro ma la privacy ancor più, e quello che accade fra una persona e il suo smartphone non riguarda ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Resta, vile maschio, dove vai?”, avrei detto (con Rino Gaetano) a Neil Parish: ilche vuol dimettersi poiché sgamato aunsul telefonino a Westminster. Non deve lasciare lo scranno, per più di un motivo. Anzitutto perché un maggiorenne puòtutto ilche vuole, e un comportamento malandrino non implica necessariamente un comportamento illegale. Poi perché l’accusa proveniva da due colleghe che hanno spiato cosa stesse sbirciando il collega, la loro parola contro la sua; e Parish, cedendo di schianto, ha reso onnipotente chiunque vorrà far fuori unsoffiando sul pettegolezzo. Quindi perché il pudore sarà sacro ma la privacy ancor più, e quello che accade fra una persona e il suo smartphone non riguarda ...

