Il Papa a Mosca per incontrare Putin, il Cremlino frena: “Nessun accordo” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mosca – Il Cremlino frena su un eventuale incontro Papa-Putin a Mosca. Al momento, infatti, non ci sono accordi su un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il Pontefice, come ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Parlando con la stampa, Peskov ha commentato le parole di Francesco che ha proposto d’incontrare Putin (leggi qui). Alla domanda dei giornalisti se la Santa Sede abbia contattato l’amministrazione presidenziale russa, proponendo un incontro tra i due leader, il portavoce ha risposto: “Tali iniziative vengono inviate attraverso i canali diplomatici. Non ci sono accordi su incontri e non sono stati raggiunti”. Peskov ha poi rifiutato di valutare la necessità e opportunità di un ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 4 maggio 2022)– Ilsu un eventuale incontro. Al momento, infatti, non ci sono accordi su un incontro tra il presidente russo Vladimire il Pontefice, come ha riferito il portavoce del, Dmitri Peskov. Parlando con la stampa, Peskov ha commentato le parole di Francesco che ha proposto d’(leggi qui). Alla domanda dei giornalisti se la Santa Sede abbia contattato l’amministrazione presidenziale russa, proponendo un incontro tra i due leader, il portavoce ha risposto: “Tali iniziative vengono inviate attraverso i canali diplomatici. Non ci sono accordi su incontri e non sono stati raggiunti”. Peskov ha poi rifiutato di valutare la necessità e opportunità di un ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ho fatto arrivare a Putin 'il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca. Non abbiamo avuto risposta e… - lucfontana : Papa Francesco: «Putin non si ferma, sono pronto a incontrarlo a Mosca» | Intervista esclusiva - vaticannews_it : Il #Papa al @Corriere: sono pronto a incontrare #Putin a Mosca. Francesco a colloquio con il direttore Luciano Font… - UnoNemoNessuno : RT @Cartabiancarai3: #Tarquinio: 'Papa Francesco sarebbe pronto ad andare a Mosca. È auspicabile che Stati Uniti e Cina scendano dal trono… - alfadixit : RT @PBerizzi: Ma quindi Salvini va o non va a Mosca? E a fare cosa? Ci sarà anche Savoini? L'incontro con Lavrov sarebbe l'incontro del sec… -