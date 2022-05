Il padel a scuola: a San Basilio (Roma) per lo sport e la socialità (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dalla grande trasversalità e l’alto potere inclusivo, il padel conosce sempre più fortuna. Uno sport la cui fruibilità e popolarità ha convinto non solo molti circoli ad ampliarsi per far spazio a campi attrezzati, ma ha anche spinto verso tante iniziative per i più giovani. Recentissimo l’inserimento del nuovo gioco tra le attività per ragazzi degli Internazionali BNL d’Italia, con il minipadel in anteprima mondiale al Foro Italico. Una crescita nel Paese che ha convinto diversi istituti scolastici a organizzare progetti legati al padel. Lo sport del momento sbarca così nelle scuole. Dopo il Liceo Galilei di Lamezia Terme, con la prima struttura adibita all’interno di un istituto, il padel arriva anche nella scuola di San Basilio. Un’inziativa per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dalla grande trasversalità e l’alto potere inclusivo, ilconosce sempre più fortuna. Unola cui fruibilità e popolarità ha convinto non solo molti circoli ad ampliarsi per far spazio a campi attrezzati, ma ha anche spinto verso tante iniziative per i più giovani. Recentissimo l’inserimento del nuovo gioco tra le attività per ragazzi degli Internazionali BNL d’Italia, con il miniin anteprima mondiale al Foro Italico. Una crescita nel Paese che ha convinto diversi istituti scolastici a organizzare progetti legati al. Lodel momento sbarca così nelle scuole. Dopo il Liceo Galilei di Lamezia Terme, con la prima struttura adibita all’interno di un istituto, ilarriva anche nelladi San. Un’inziativa per ...

