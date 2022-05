Il mistero del cadavere ritrovato nel bosco | tre tatuaggi | ma non si sa chi sia

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Allo scopo di favorire l'identificazione del corpo in avanzato stato di decomposizionelo scorso 2 maggio nei boschi di Molina di Fiemme, in Trentino, i carabinieri di Trento hanno diffuso ...

il Dolomiti

A quanto riportato, si trattacadavere di un uomo dai capelli castano scuri, alto circa 180 centimetri e di corporatura robusta, in età compresa tra i 30 e i 40 anni. Indossava abiti di taglia ...