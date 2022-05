Il ministro Giovannini: Un investimento che cambia i flussi, porti al centro del Pnrr (Di mercoledì 4 maggio 2022) “E’ un dispiacere non essere presente con voi per motivi istituzionali. Vorrei ringraziare il presidente Monti e tutte le autorità che contribuiscono allo sviluppo della portualità italiana in una logica di integrazione di attività economiche e sociali e di apertura al mondo, cosa che questo terminal consentirà di fare. L’investimento che oggi avrete modo di inaugurare può cambiare in modo significativo i flussi delle persone in un settore che ha visto prima del Covid uno sviluppo straordinario e che oggi presenta segnali importanti. Ma è parte di una visione più complessiva, di un potenziamento dei porti italiani, uno degli elementi cardini del Pnrr”. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, intervenendo da remoto ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) “E’ un dispiacere non essere presente con voi per motivi istituzionali. Vorrei ringraziare il presidente Monti e tutte le autorità che contribuiscono allo sviluppo della portualità italiana in una logica di integrazione di attività economiche e sociali e di apertura al mondo, cosa che questo terminal consentirà di fare. L’che oggi avrete modo di inaugurare puòre in modo significativo idelle persone in un settore che ha visto prima del Covid uno sviluppo straordinario e che oggi presenta segnali importanti. Ma è parte di una visione più complessiva, di un potenziamento deiitaliani, uno degli elementi cardini del”. Così ildelle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico, intervenendo da remoto ...

