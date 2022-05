Il Liverpool ribalta il Villarreal ed è in finale di Champions (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Liverpool batte il Villarreal 3-2 in Spagna e conquista la finale di Champions. Per 45' i tifosi del Villarreal sognano ad occhi aperti ma nella ripresa devono fare i conti con l'amara realtà che vede la rimonta del Liverpool e la qualificazione alla finale di Champions per i Reds che vincono 3-2 in rimonta. La squadra di Emery parte forte e spaventa il Liverpool. Dia segna dopo soli 3'.La formazione di Klopp fatica e incassa la seconda rete al 41' da Coquelin. Nel secondo tempo, il Liverpool si sveglia e complice anche l'ingresso di Luis Diaz, accelera. Arrivano i gol di Fabinho, dello stesso Luis Diaz e di Mané per la vittoria del match e la qualificazione alla finale di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilbatte il3-2 in Spagna e conquista ladi. Per 45' i tifosi delsognano ad occhi aperti ma nella ripresa devono fare i conti con l'amara realtà che vede la rimonta dele la qualificazione alladiper i Reds che vincono 3-2 in rimonta. La squadra di Emery parte forte e spaventa il. Dia segna dopo soli 3'.La formazione di Klopp fatica e incassa la seconda rete al 41' da Coquelin. Nel secondo tempo, ilsi sveglia e complice anche l'ingresso di Luis Diaz, accelera. Arrivano i gol di Fabinho, dello stesso Luis Diaz e di Mané per la vittoria del match e la qualificazione alladi ...

