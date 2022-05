Il Liverpool prima trema, poi travolge il Villarreal ed è in finale. Stasera Real Madrid-City (Di mercoledì 4 maggio 2022) VillarReal-Liverpool 2-3 Marcatori: 3’ pt Dia, 41’ pt Coquelin, 17’ st Fabinho, 22’ st Luis Diaz, 29’ st Manè. VillarReal: Rulli 4; Foyth 5, Albiol 6 (34'st Aurier sv), Torres 5.5, Estupinan... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 maggio 2022)2-3 Marcatori: 3’ pt Dia, 41’ pt Coquelin, 17’ st Fabinho, 22’ st Luis Diaz, 29’ st Manè.: Rulli 4; Foyth 5, Albiol 6 (34'st Aurier sv), Torres 5.5, Estupinan...

Advertising

RandagioRN : Incredibile, il #Liverpool asfaltato nel primo tempo e poi nel secondo ne fa 3 e la porta a casa. Mai successo pri… - andreastoolbox : Il# Liverpool è la prima squadra finalista di Champions League - Il Post - PSGInMyBlood : RT @carminemegna: @SeEarn Eravamo in seconda fascia e prendemmo il peggiore dei gruppi.. pescammo Liverpool come terza e psg come prima… nn… - carminemegna : @SeEarn Eravamo in seconda fascia e prendemmo il peggiore dei gruppi.. pescammo Liverpool come terza e psg come pri… - ParliamoDiNews : Il Liverpool è la prima squadra finalista di Champions League - Il Post #calcio #championsleague #liverpool… -