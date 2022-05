Il futuro della coesione europea, ne parlano Nicola De Michelis, Luca Bianchi e Gian Paolo Manzella (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ha per titolo “Il futuro della coesione europea” ed è il primo di una serie di appuntamenti di approfondimento organizzati dalla Rivista Giuridica del Mezzogiorno. Il tema è stato affrontato da Nicola De Michelis (Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana – Commissione Ue), Luca Bianchi, direttore della Svimez, e , vice-direttore della Rivista Giuridica del Mezzogiorno e consigliere della Svimez Gian Paolo Manzella. Qui il video del dibattito. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ha per titolo “Il” ed è il primo di una serie di appuntamenti di approfondimento organizzati dalla Rivista Giuridica del Mezzogiorno. Il tema è stato affrontato daDe(Direzione Generale per la Politica Regionale e Urbana – Commissione Ue),, direttoreSvimez, e , vice-direttoreRivista Giuridica del Mezzogiorno e consigliereSvimez. Qui il video del dibattito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

