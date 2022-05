Il David di Donatello premia TorinoFilmLab: Laura Samani miglior esordio alla regia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Laura Samani con Piccolo Corpo si è aggiudicata il premio ‘miglior esordio alla regia’ ai David di Donatello. La registra triestina, 33 anni, ha partecipato per due anni consecutivi ai programmi TorinoFilmLab, prima a ScriptLab nel 2017 e poi a FeatureLab nel 2018 guadagnandosi anche il premio Production Award di 40.000 euro, assegnato da una giuria di professionisti internazionali.Il film è stato presentato in anteprima lo scorso anno nella cornice della 60a Semaine de la Critique di Cannes. L’esordio di Laura Samani – prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema, in coproduzione con Tomsa Film (Francia) e Vertigo (Slovenia) – è un viaggio interiore, dalla realtà ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 4 maggio 2022)con Piccolo Corpo si è aggiudicata il premio ‘’ aidi. La registra triestina, 33 anni, ha partecipato per due anni consecutivi ai programmi, prima a ScriptLab nel 2017 e poi a FeatureLab nel 2018 guadagnandosi anche il premio Production Award di 40.000 euro, assegnato da una giuria di professionisti internazionali.Il film è stato presentato in anteprima lo scorso anno nella cornice della 60a Semaine de la Critique di Cannes. L’di– prodotto da Nefertiti Film con Rai Cinema, in coproduzione con Tomsa Film (Francia) e Vertigo (Slovenia) – è un viaggio interiore, drealtà ...

