Il Cremlino: 'Nessun incontro tra Putin e il Papa' (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'ideologo di Putin: "Il Papa? Insignificante" Mosca, 4 maggio 2022 - Il Cremlino oggi ha voluto chiarire alcuni punti: non c'è Nessun accordo di un incontro tra il presidente russ o Vladimir Putin e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'ideologo di: "Il? Insignificante" Mosca, 4 maggio 2022 - Iloggi ha voluto chiarire alcuni punti: non c'èaccordo di untra il presidente russ o Vladimire ...

Advertising

fattoquotidiano : Papa Francesco, il Cremlino dopo l’intervista: “Nessun accordo per un incontro”. Patriarcato: “Le sue parole su Kir… - LaStampa : Il Cremlino spegne le speranze: “Nessun accordo sull’incontro tra Putin e il Papa”. La chiesa russa: “Tono errato s… - TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina, #Cremlino: per ora nessun accordo per incontro tra #PapaFrancesco e #Putin #4maggio #RussianUkrainianWar https:/… - rosaria_sara : Il Cremlino spegne le speranze: “Nessun accordo sull’incontro tra Putin e il Papa”. La chiesa russa: “Tono errato s… - TV2000it : RT @tg2000it: #Cremlino: «Un incontro tra #Putin e #PapaFrancesco ? Per ora non ci sono accordi» #4maggio #Ucraina -