Il Cremlino: il 9 maggio nessuna dichiarazione di guerra. E frena sulla visita di Papa Bergoglio

Il presidente russo, Vladimir Putin, il 9 maggio non dichiarerà guerra all'Ucraina né annuncerà una mobilitazione nazionale. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmytry Peskov, in vista delle celebrazioni a Mosca della "Giornata della Vittoria" sul nazismo nella seconda guerra mondiale. «Non c'è alcuna possibilità. Non ha senso», ha dichiarato Peskov a proposito delle indiscrezioni sui possibili annunci di Putin. Il quotidiano britannico Independent, nei giorni scorsi, citando fonti russe e occidentali aveva sottolineato che il presidente Vladimir Putin potrebbe presto abbandonare il termine "operazione speciale" e dichiarare una guerra totale contro l'Ucraina per placare lo scontento fra i militari. Oggi Peskov smentisce questa ipotesi.

