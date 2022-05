Il capo dell’intelligence ucraina su Putin nel “vicolo cieco”, il grano rubato e gli ucraini come schiavi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vladimir Putin è “in un vicolo cieco”, c’erano alternative per lui all’inizio della guerra della Russia in ucraina, ma ora “appaiono del tutto irrealistiche”, così come le possibil... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 4 maggio 2022) Vladimirè “in un”, c’erano alternative per lui all’inizio della guerra della Russia in, ma ora “appaiono del tutto irrealistiche”, cosìle possibil... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

Gianluca_06 : Il generale Delawarde è stato il capo dell’Intelligence elettronica dell’esercito francese: 'Nell’operazione Z, la… - irisjune_ : Il capo del dipartimento di intelligence dell'Ucraina Kirill Budanov, ha delineato le condizioni in cui la guerra p… - g_bertoncello : Intervista col capo dell'intelligence militare ????: da notare il 'realismo' degli obiettivi (caduta di Putin e/o dis… - Raf17Pallotto : RT @iuvinale_n: L'indagine sulle infiltrazioni russe in #Rai segna un cambio di funzioni per il Comitato parlamentare che vigila sui serviz… - AttilaAzureRive : RT @iuvinale_n: L'indagine sulle infiltrazioni russe in #Rai segna un cambio di funzioni per il Comitato parlamentare che vigila sui serviz… -