Il calcio francese salvato dai soldi che in Italia abbiamo rifiutato

Diritti del calcio: la rivoluzione dei fondi d'investimento? Les Echos, pagina 11, di Jean-François, Alexis Tandeau, Smaïn Guennad e Arthur Roquebert. Dopo la crisi sanitaria che ha colpito profondamente la situazione economica dei giocatori sportivi, è stata adottata la legge del 2 marzo 2022 volta a democratizzare lo sport in Francia. Permettendo a giocatori privati e fondi d'investimento di entrare nel capitale delle società che commercializzano i diritti di sfruttamento delle competizioni, ha fornito il flusso di cassa di cui molti club hanno bisogno. Ma potrebbe anche avere conseguenze importanti per l'organizzazione delle competizioni. Gli inglesi non hanno aspettato così tanto per cambiare il loro sistema. Nel 1992, hanno creato la Premier League, una società privata di proprietà di 20 club di calcio e un azionista, la Football Association ...

