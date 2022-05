Il bagno di Gué Pequeno nel prosecco: un assessore risponde alle accuse di spreco alimentare (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il bagno di Gué Pequeno nel prosecco è diventato un caso, e oggi abbiamo la risposta di un assessore. L’anno scorso il consigliere regionale del Veneto, eurodeputato con il Partito Democratico Andrea Zanoni aveva protestato contro l’iniziativa del resort Ca’ Del Poggio e della cantina Il Colle che per il rapper e lo youtuber Sinaggagghiri avevano allestito una jacuzzi riempita di prosecco DOCG nella quale i due ospiti avevano poi fatto il bagno. Zanoni aveva parlato di “spreco alimentare” e aveva chiesto a Zaia di “revocare i fondi pubblici regionali all’azienda in questione”. Nelle ultime ore è arrivata la risposta dell’assessore Federico Caner. Il bagno di Gué Pequeno nel ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ildi Guénelè diventato un caso, e oggi abbiamo la risposta di un. L’anno scorso il consigliere regionale del Veneto, eurodeputato con il Partito Democratico Andrea Zanoni aveva protestato contro l’iniziativa del resort Ca’ Del Poggio e della cantina Il Colle che per il rapper e lo youtuber Sinaggagghiri avevanostito una jacuzzi riempita diDOCG nella quale i due ospiti avevano poi fatto il. Zanoni aveva parlato di “” e aveva chiesto a Zaia di “revocare i fondi pubblici regionali all’azienda in questione”. Nelle ultime ore è arrivata la risposta dell’Federico Caner. Ildi Guénel ...

